Otan critica 'ameaças nucleares' da Rússia BRUXELAS - As ameaças nucleares da Rússia são desestabilizadoras e injustificadas, afirmou nesta quarta-feira o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg. AEle disse estar bastante perturbado pela escalada retórica de Moscou sobre suas armas nucleares, assim como pelo maior número de voos de seus bombardeiros com capacidade nuclear.