Otan dá aval a ação sem ONU O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o dinamarquês Anders Fogh Rasmussen, deu a entender ontem que a aliança militar estaria disposta a apoiar um ataque punitivo à Síria, mesmo sem uma "resolução explícita" do Conselho de Segurança das Nações Unidas.