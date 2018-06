Otan despacha jatos para acompanhar aviões russos Integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) despacharam aviões para acompanhar dois bombardeiros da Rússia nesta quarta-feira depois de as aeronaves russas terem se aproximado de uma base da aliança atlântica no Mar do Norte. A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa da Holanda. A Rússia não se pronunciou sobre o incidente.