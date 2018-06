OTAN diz que ação da Rússia ameaça a paz na Europa O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen, afirmou neste domingo que as ações militares da Rússia na Ucrânia ameaçam "a paz e a segurança na Europa". Rasmussen disse ainda que a Rússia tem a obrigação de parar as suas atividades militares na região da Crimeia.