Otan diz que Assad usou mais mísseis Scud As forças leais ao ditador da Síria, Bashar Assad, dispararam mais mísseis Scud, acusou ontem a Otan. "Posso confirmar que detectamos o lançamento de mísseis tipo Scud", disse o secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, qualificando a ofensiva como "atos de um regime desesperado próximo do colapso". Rasmussen justificou, com isso, a decisão da Otan de enviar sistemas antiaéreos Patriot para a Turquia, integrante da aliança, que alega ter de se proteger de projéteis que caiam em seu território.