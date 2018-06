Otan diz que cessar-fogo na Ucrânia vale 'só no papel' O principal general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Philip Breedlove, disse neste sábado que o cessar-fogo entre a Ucrânia e os rebeldes pró-Rússia no leste do país "é apenas no papel". Segundo ele, o fluxo livre de armas e combatentes pela fronteira com a Rússia torna quase impossível determinar o números de soldados russos atuando no país.