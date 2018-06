Otan diz que soldados afegãos estão na liderança O secretário-geral da chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, afirmou que as forças de segurança afegãs estão morrendo em números recordes, pois assumiram um papel de liderança na luta contra os insurgentes do Taleban.