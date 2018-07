Otan e Turquia analisam locais para instalar mísseis

ANCARA - Militares turcos afirmaram nesta segunda-feira, 26, que uma delegação de oficiais da Turquia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) começará a analisar possíveis locais para instalação dos mísseis Patriot na fronteira do país com a Síria.

Em um comunicado, o Exército turco disse que os locais selecionados, o número de sistemas a serem instalados e a quantidade de agentes para implementar a operação serão definidos depois do término da análise da região, que terá início amanhã. A nota apontou ainda que a ligação entre os sistemas para a rede de defesa aérea de Turquia já está sendo realizada.

Segundo um membro da Otan, acredita-se que a Síria tenha centenas de mísseis balísticos capazes de transportar ogivas químicas, o que poderia levar a guerra civil do país para outras regiões. Alemanha, Holanda e Estados Unidos possuem os avançados modelos PAC-3 dos mísseis Patriot e a Turquia os quer para interceptar ataques balísticos.

Com AP