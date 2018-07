Otan encerrará missão na Líbia em 31 de outubro

BRUXELAS - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen, anunciou nesta sexta-feira, 21, que a aliança decidiu manter suas operações aéreas na Líbia até o dia 31 de outubro. Segundo ele, a decisão é preliminar, mas a palavra final será dada na próxima semana.

Veja também:

AO VIVO: Acompanhe as notícias sobre a morte de Kadafi

ESPECIAL: Quatro décadas de ditadura na Líbia

ARQUIVO: ‘Os líbios deveriam chorar’, dizia Kadafi

ESPECIAL: Líbia pós-Kadafi

GALERIA: Celebrações pelo fim do regime

Para estabelecer a data, a Otan levou em consideração as opiniões do Conselho Nacional de Transição (CNT), órgão de governo provisório do país africano, e da Organização das Nações Unidas (ONU). Depois da morte do ex-ditador líbio Muamar Kadafi na quinta-feira, a aliança anunciou que deveria encerrar as missões em breve.

Rasmussen comemorou o sucesso das operações aéreas - autorizadas pela ONU - dizendo que elas demonstraram o papel "indispensável" da aliança no combate a desafios atuais e futuros. O objetivo da missão era a proteção de civis mediante a repressão conduzida por Kadafi, mas os bombardeios auxiliaram os revolucionários a tomar várias cidades sob poder do ditador durante a guerra civil.

Os aviões da Otan realizaram aproximadamente 26 mil sobrevoos, dentre os quais 9,6 mil foram missões de ataque contra instalações militares do regime. A defesa aérea da Líbia foi completamente destruída, assim como mais de mil tanques, veículos e armas. Centros de comando e depósitos do ditador também foram alvos.

Mais cedo, nesta sexta, o presidente da França, Nicolas Sarkozy, disse que "a operação chegou ao seu fim". Mas como encerrar a campanha, disse ele, seria decidido "com os aliados e com o governo interino líbio". Já o secretário de Defesa da Grã-Bretanha, Phillip Hammond, alertou para os riscos de represália dos partidários de Kadafi remanescentes na Líbia.

Londres e Paris foram as duas maiores forças nas operações da Otan contra Kadafi, deixando os Estados Unidos, que também participaram, em segundo plano. Ainda assim, Washington esteve a par das decisões e contribuiu ativamente na missão. Os líderes dos três governos - Sakozy, David Cameron e Barack Obama - discutiram as operações da aliança na noite de quinta.