Otan entrega controle de província a afegãos A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) passou ontem o controle da Província de Bamiyan, na região central do Afeganistão, às forças de segurança afegãs. Esta é a primeira de sete áreas que serão transferidas às forças locais, de acordo com um plano anunciado pelo presidente afegão, Hamid Karzai, em março. Atualmente, Bamiyan é uma das províncias mais seguras do país.