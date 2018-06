Otan estuda manter força maior no Afeganistão Os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estudam uma proposta para manter o tamanho de suas forças no Afeganistão - de 352 mil homens - até o final de 2018, nível mais alto do que o planejado inicialmente, informaram funcionários da Otan nesta quinta-feira.