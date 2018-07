Otan lança maior ataque à Líbia em 4 meses de guerra

Em um discurso de dez minutos, cujo áudio foi transmitido pela TV estatal de Trípoli, Kadafi condenou as ações da Otan e da oposição. "Nós não vamos nos render. Temos apenas uma escolha, a de seguir até o fim. Morte, vitória - não importa. Não nos renderemos", gritava Kadafi. Não está claro se a fala do ditador havia sido gravada. Jornalistas da emissora estatal estavam visivelmente surpresos com as declarações de Kadafi. Ao final do discurso, o coronel que governa a Líbia desde 1969 insistiu: "Não nos ajoelharemos."

Mais de 7 mil pessoas - na maioria líbios - cruzaram a fronteira com a Tunísia desde segunda-feira, tentando escapar dos bombardeios da Otan e dos combates entre opositores e forças leais ao regime. A informação foi revelada ontem pelo Ministério da Defesa da Tunísia. Nos últimos dias, autoridades da Otan avisaram que os ataques contra alvos do regime seriam ampliados. A aliança atlântica apoia a rebelião da oposição contra o regime de Kadafi. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.