Otan matou mais de 1.100 na Líbia, denuncia procurador

Segundo o procurador-geral, a Otan promove um genocídio com sua campanha de bombardeios. Ele informou que serão apresentadas dez acusações contra Rasmussen, inclusive morte e ferimento de civis, destruição de prédios públicos e tentativa de assassinato do líder líbio Muamar Kadafi.

De acordo com a resolução do Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) que autorizou os ataques aéreos, o objetivo de qualquer eventual intervenção militar teria de ser a proteção de civis. A Otan alega que seus ataques aéreos visam apenas a alvos militares e são planejados de forma a evitar baixas entre a população civil. As informações são da Associated Press.