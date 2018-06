Otan não convida Israel para cúpula em Chicago

Algumas reportagens publicadas nos últimos dias dizem que a Turquia bloqueou a participação de Israel por causa do reide realizado em 2010 por comandos israelenses contra o navio turco Mavi Marmara, que fazia parte da flotilha de auxílio humanitário à Faixa de Gaza e foi interceptado em águas internacionais no Mediterrâneo. Na ação, os comandos de Israel mataram oito cidadãos turcos e um turco-americano.

A Otan tem um sistema de parceria com dezenas de países aliados ao redor do mundo e Israel é um deles. Rasmussen disse hoje que 13 parceiros da Otan participarão da cúpula em Chicago, mas apenas aqueles que tomaram parte nas operações militares da Otan, como no caso da Guerra do Afeganistão.

As informações são da Associated Press.