Otan não convida Israel para cúpula em Chicago A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou ontem que Israel não será convidado para a cúpula da aliança atlântica em Chicago nos dias 20 e 21, mas negou que a Turquia, país membro da organização, tenha vetado a participação israelense. O motivo, de acordo com o secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, é que Israel não participa das maiores missões da aliança atlântica.