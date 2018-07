Otan não vai estender missão de treinamento no Iraque A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não vai estender sua missão de treinamento no Iraque além do final deste ano, pois Bagdá não vai conferir aos soldados da aliança imunidade contra processos judiciais. A informação foi dada por Falah al-Fayadh, conselheiro de segurança nacional do Iraque à agência France Presse neste domingo.