Otan: não vemos recuo de tropas na fronteira ucraniana O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen, afirmou nesta segunda-feira que não observou uma redução das tropas da Rússia na proximidade com a Ucrânia, apesar do anúncio do presidente russo, Vladimir Putin, de que ordenou o fim dos exercícios militares na região.