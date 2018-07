Otan não voltará para Líbia, apesar de confrontos A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não tem intenção de lançar novas operações aéreas na Líbia, apesar dos sangrentos confrontos que têm ocorrido num antigo reduto do ex-ditador Muamar Kadafi, informou o chefe da aliança nesta quinta-feira.