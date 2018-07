Otan nega acusações sobre mortes de civis na Líbia O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen, rejeitou hoje as acusações feitas pelo governo de Muamar Kadafi, de que mais de 1.100 civis foram mortos durante a campanha de bombardeios da aliança militar na Líbia. Ele afirmou que todo cuidado é tomado para evitar que civis sejam atingidos.