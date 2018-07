Otan: operações na Líbia acabam no dia 31 A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciou nesta sexta-feira que sua operação na Líbia será encerrada no dia 31 de outubro. O secretário-geral da aliança atlântica, Anders Fog Rasmussen, disse que a decisão é preliminar e será oficializada na próxima semana. Caças e bombardeiros da Otan sobrevoarão a Líbia durante dez dias, a contar a partir de hoje, como medida de precaução, mas as atividades militares serão encerradas no fim do mês.