Otan ordena fim da cooperação com a Rússia Os ministros das Relações Exteriores dos países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ordenaram o fim da cooperação civil e militar com a Rússia e irão pedir às forças de segurança de seus governos que elaborem rapidamente um plano para proteger os membros da aliança que se sentem ameaçados pelo governo de Vladimir Putin.