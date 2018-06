Otan pede que Coreia do Norte cancele lançamento de foguete A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pediu nesta quarta-feira que a Coreia do Norte cancele seus planos para o segundo lançamento de foguetes de 2012, dizendo que isso violaria as resoluções da ONU e poderia desestabilizar ainda mais a península coreana.