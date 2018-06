Otan pede que países membros suspendam cortes na defesa

Rasmussen declarou que cortes no orçamento de defesa feitos pelos países da aliança são "uma questão de preocupação".

A declaração foi feita antes do início da reunião, em Bruxelas, com ministros da Defesa dos 28 países integrantes da Otan. Serão discutidos, entre outras questões, formas de cooperação mais efetivas, a fim de melhorar o aproveitamento dos recursos gastos.

"Meu pedido aos governos é que, primeiramente, mantenham a linha e interrompam os cortes", disse Rasmussen. "Em segundo lugar, façam uso mais eficiente dos recursos que temos por meio da cooperação multinacional e, em terceiro, assim que as economias se recuperarem, comecem a elevar suas capacidades de defesa novamente." As informações são da Associated Press.