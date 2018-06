Otan pede que Rússia leve tropas de volta para as bases O chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) disse que a Rússia deve retirar seus soldados da Ucrânia e acalmar a situação na Crimeia, e chamou os observadores internacionais para serem enviados para a região, depois de uma reunião do Conselho do Atlântico Norte neste domingo(02).