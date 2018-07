Otan perde contato com aeronave não tripulada na Líbia

BRUXELAS - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou que perdeu contato em seus radares com um helicóptero não tripulado que realizava nesta terça-feira, 21, um voo de reconhecimento na Líbia. A aliança negou que um de seus helicópteros de ataque tenha caído.

O comando militar da aliança em Nápoles, na Itália, perdeu o contato com o helicóptero durante a manhã, informou um porta-voz militar, Mike Bracken, em comunicado.

"A Otan foi informada que um helicóptero não-tripulado (os chamados "drones", em inglês) perdeu contato com o radar do centro de comando", afirmou o funcionário. "Nós estamos investigando a razão por trás deste incidente".

"A Otan confirma que não perdeu nenhum helicóptero de ataque durante a Operação Protetor Unificado e fornecerá mais informação sobre o incidente quando ela estiver disponível", afirmou Bracken.

A Aliança Atlântica começou a utilizar nas últimas semanas helicópteros de combate disponibilizados pela França e Reino Unido para intensificar suas operações contra o regime de Kadafi.

As primeiras ações com os Apaches britânicos e os Gazelle foram realizadas no início deste mês, com ataques sobre radares e postos de controle das forças pró-Kadafi.

Até então, os bombardeios aliados estavam sendo efetuados por caças, que operam a uma altura maior e, portanto, correm menos risco de serem derrubados por fogo inimigo.