Otan pode enviar soldados dos EUA ao Leste Europeu O comandante militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Europa, Philip Breedlove, disse que o grupo pode preparar o envio de tropas norte-americanas para os países da aliança na Europa Oriental, se for sentido risco. A autoridade está elaborando medidas contra ameaças militares da Rússia na Ucrânia.