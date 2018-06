Otan prepara resposta contra movimentos russos O comandante supremo aliado da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para a Europa, general Philip Breedlove, disse nesta quarta-feira que irá submeter um "pacote de reafirmação" aos representantes da aliança em 15 de abril, com o objetivo de melhorar a resposta ao posicionamento agressivo recente da Rússia. Em entrevista, o general também afirmou que, se as forças russas aglomeradas na fronteira com a Ucrânia decidissem fazer uma grande incursão no leste ou sul do território ucraniano, ela poderia ser concluída em três a cinco dias. Ele caracterizou as tropas russas como "uma força muito grande, muito capaz e muito pronta", acrescentando que a situação é "muito preocupante".