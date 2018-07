Otan rejeita acusação da Líbia sobre morte de civis A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) rejeitou neste sábado as acusações de que uma ação da aliança atingiu uma área civil de Brega, matando 15 pessoas. "A Otan atacou prédios numa área abandonada de Brega. Os alvos que atingimos eram legítimos", disse o porta-voz da missão da aliança na Líbia. "Passamos um longo período observando a área e nos certificando. Fizemos planejamento meticuloso." Para a Otan, disse ele, "qualquer pessoas na área naquele momento representava alvo militar legítimo".