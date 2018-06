Otan renova mandato de secretário-geral Rasmussen

Rasmussen, de 59 anos, ficará no cargo até poucos meses antes do fim programado para as operações de combate da Otan no Afeganistão, no final de 2014.

"Após um processo de consultas, os aliados aprovaram hoje o quinto ano do secretário-geral Anders Fogh Rasmussen no gabinete", disse um comunicado dos embaixadores da Otan.

Possíveis sucessores já começaram uma disputa nos bastidores para substituir Rasmussen. O ex-chanceler italiano Franco Frattini está cotado entre os possíveis candidatos.

Rasmussen, ex-primeiro-ministro da Dinamarca, assumiu o comando da Otan em agosto de 2009 e ocupou o cargo durante um período de turbulências no Afeganistão, onde as forças lideradas pela Otan travam uma guerra contra insurgentes do Taliban.

A missão da Otan tem sofrido cada vez mais ataques este ano cometidos por militantes usando uniformes da polícia ou do Exército afegão.

No ano passado, uma campanha militar da Otan na Líbia aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU ajudou a levar os manifestantes da Primavera Árabe a derrubar o regime de Muammar Gaddafi, que acabou morto.

