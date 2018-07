Otan retoma bombardeios na capital da Líbia

Uma coalizão integrada por França, Grã-Bretanha e Estados Unidos começou a atacar em 19 de março as forças do líder líbio, Muamar Kadafi, respaldada por uma resolução do Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) para a proteção de civis. Os protestos contra o regime de quatro décadas de Kadafi desembocaram em uma guerra civil. A Otan assumiu o controle da campanha aérea em 31 de março, apoiada por várias nações árabes.

Os rebeldes que enfrentam as forças de Kadafi ocupam grande parte da metade leste do país e controlam algumas zonas do oeste. A Grã-Bretanha e a França começaram a usar helicópteros de combate no início do mês, como parte da ofensiva da Otan, para aumentar o poderio da aliança e sua flexibilidade nas manobras contra as forças oficiais.

Hoje, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Franco Frattini, pediu o fim imediato das hostilidades na Líbia, para que o auxílio humanitário possa chegar à população. A França reagiu, dizendo ser contra qualquer pausa nas operações contra Kadafi. Uma porta-voz da chancelaria em Paris disse que um encontro há duas semanas em Abu Dabi da coalizão e de outros países foi unânime em sua estratégia: "Nós devemos intensificar a pressão sobre Kadafi".

Também hoje, a China reconheceu a oposição líbia como um "importante parceiro de diálogo", em um sinal de que Pequim deseja se envolver mais no conflito na nação do norte africano. A chancelaria chinesa se pronunciou sobre o Conselho Nacional de Transição da oposição líbia em comunicado, após o ministro das Relações Exteriores chinês, Yang Jiechi, reunir-se em Pequim com o líder rebelde líbio Mahmud Jibril. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.