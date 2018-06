Otan: Rússia eleva número de tropas perto da Ucrânia A Rússia voltou a elevar o número de tropas na fronteira com a Ucrânia, afirmou nesta quinta-feira o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Anders Fogh Rassmussen. Segundo ele, trata-se de um "passo para trás muito lamentável".