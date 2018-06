Otan: Rússia mantém tropas na fronteira com a Ucrânia Altos funcionários do gabinete militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) descreveram mais de cem bases militares russas instaladas próximas à fronteira com a Ucrânia em estado de elevada prontidão e com capacidade de se mover rapidamente em poucas horas.