Otan se desculpa por mortes de civis no Afeganistão O comandante das tropas dos EUA e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), general John Allen, desculpou-se nesta sexta-feira pelas mortes de civis após o ataque aéreo da coalizão na quarta-feira no Afeganistão, na primeira confirmação pelas forças da Otan de que civis foram mortos na operação.