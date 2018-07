Otan se reúne para discutir fim da campanha na Líbia Embaixadores da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reúnem nesta sexta-feira para discutir o fim da campanha aérea de seis meses na Líbia, após a morte do ditador deposto Muamar Kadafi e o avanço das tropas do novo regime, disseram diplomatas.