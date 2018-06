Otan sugere que Rússia continua enviando armas a rebeldes na Ucrânia A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) continua vendo evidências de que armas estão sendo transferidas da Rússia para a Ucrânia desde a queda do avião da Malásia no leste ucraniano na semana passada, afirmou uma autoridade militar da Otan nesta quarta-feira.