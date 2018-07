Ottawa fecha embaixada, retira pessoal e rompe relações diplomáticas com Teerã O ministro de Relações Exteriores do Canadá, John Baird, anunciou que o país suspendeu relações diplomáticas com o Irã. Em nota oficial, ele comunicou que "todo o pessoal diplomático canadense deixou o Irã e os diplomatas iranianos em Ottawa (foto) receberam aviso para deixar o país". O ministro criticou o programa nuclear iraniano, a recusa do país em cumprir resoluções da ONU, o apoio de Teerã à Síria de Bashar Assad, as constantes ameaças a Israel e o desrespeito aos direitos humanos. Ottawa qualificou o Irã de "a mais significativa ameaça para a paz e segurança mundial de hoje". O Canadá já havia imposto várias sanções econômicas contra o Irã.