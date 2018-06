Outra manifestação na Alemanha antes de plebiscito é possível, diz porta-voz da Turquia

ANCARA - Há a possibilidade de ministros do governo da Turquia planejarem uma manifestação na Alemanha antes do plebiscito de 16 de abril, afirmou neste domingo, 19, o porta-voz do presidente Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin.

Nas últimas semanas, o governo Erdogan entrou em colisão com a Alemanha e a Holanda por esses países proibirem manifestações de altos funcionários de Ancara em seus territórios, que têm alto índice de imigrantes turcos. As nações, assim como a União Europeia, são contrárias ao plebiscito que pretende ampliar ainda mais o poder do presidente.

Durante entrevista à CNN Turquia, Kalin disse que a "Turcofobia" está aumentando na Europa à medida que Ancara aponta os erros do Ocidente. Ele garantiu ainda que o país se mantém atrativo para investidores internacionais. / REUTERS