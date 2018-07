Outro avião cai em Botsuana, mas não há vítimas Mais uma aeronave pequena caiu ao decolar na região do delta do rio Okavango, em Botsuana, mas as seis pessoas que estavam a bordo estão bem. Foi o segundo acidente na região em poucos dias. Outro acidente, envolvendo um avião durante a decolagem cinco dias atrás, matou oito estrangeiros.