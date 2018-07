Outros jornalistas do grupo de Murdoch trabalharam na polícia, diz Stephenson

LONDRES - O chefe da Polícia Metropolitana de Londres, Paul Stephenson, afirmou nesta terça-feira, 19, que pelo menos outros 10 funcionários da Scotland Yard pertenciam ao grupo News Corporation, do magnata australiano Rupert Murdoch.

Stephenson, que pediu demissão no último domingo por envolvimento no escândalo dos grampos ilegais, prestou hoje depoimento ao Comitê de Assuntos Internos do Parlamento britânico.

Segundo o comissário, dez dos 45 funcionários da área de comunicação da polícia londrina eram empregados da empresa de Murdoch. Entre eles está Neil Wallis, editor-executo do tabloide "News of the World" em 2007, contratado como consultor de comunicação da Scotland Yard. Wallis trabalhou com o ex-diretor Andy Coulson, scretário de imprensa do primeiro-ministro David Cameron até fevereiro deste ano.

Questionado sobre seu relacionamento com Neil Wallis, ex-editor-executivo do jornal que foi detido na semana passada, Stephenson disse que "não tinha razões para ligar Wallis aos grampos telefônicos" quando o contratou para o cargo, em 2009. Ele afirma que agora, que a amplitude dos grampos veio à tona, o fato de Wallis ter trabalhado para a polícia é "embaraçoso".

Separadamente, a polícia de Londres disse hoje que pediu à corregedoria que investigue o chefe de comunicação da Scotland Yard no caso dos grampos, o quinto graduado policial a ser investigado. A Comissão Independente de Queixas contra a Polícia Britânica (IPCC, pela sigla em inglês) vai examinar a participação de Dick Fedorcio na contratação de Wallis.

Murdoch

O magnata australiano Rupert Murdoch também será ouvido hoje no Parlamento britânico. O comitê vai ouvir ainda seu filho, James, e a ex-executiva-chefe da unidade britânica da News Corp., Rebekah Brooks. Murdoch chegou ao Parlamento com três horas de antecedência e seu carro foi cercado por fotógrafos.

Os parlamentares vão tentar obter mais detalhes sobre a escala de irregularidades no tabloide News of the World, enquanto Rupert e James Murdoch devem tentar não se incriminar ou provocar mais danos aos negócios sem enganar o Parlamento, já que isso é crime. Suspeita-se que quase 3,7 mil pessoas tenham tido seus telefones grampeados.

