Outros saques durante crises argentinas

Em diversos bairros portenhos, brigadas armadas foram organizadas, prontas para resistir. O governo do presidente Raúl Alfonsín (1983-89) decidiu amenizar a situação com a distribuição gratuita de comida durante meses.

Nos anos 90, ocorreram saques em pequenas cidades do interior, que empobreceram rapidamente a partir do processo de privatizações do governo de Carlos Menem (1989-99).

Entre 17 e 20 de dezembro de 2001, Tucumán, Mendoza, Rosário, Concepción del Uruguay, Mar del Plata e Santa Fé, além de municípios da Grande Buenos Aires, testemunharam batalhas campais entre saqueadores e polícia. Milhares de estabelecimentos comerciais foram depredados.

Esse era o cenário dos últimos três dias do governo do presidente Fernando de la Rúa, que, em 20 de dezembro de 2001, renunciou em meio ao caos econômico e político na Argentina.