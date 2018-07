Pacote suspeito esvazia escritórios do governo sueco

O porta-voz da polícia Ulf Lindberg disse que os funcionários alertaram a polícia após descobrirem o pacote, que fora entregue no local. Segundo ele, a polícia também considerou o pacote suspeito e alertou o esquadrão antibombas.

O prédio abriga os escritórios de vários Ministérios, além do escritório do primeiro-ministro Fredrik Rinfeldt, que não estava no local quando o embrulho foi encontrado.

Lindberg disse que a polícia identificou o remetente do pacote. A polícia se prepara para remover o embrulho e vai permitir o retorno dos funcionários assim que ele for retirado do local. As informações são da Associated Press.