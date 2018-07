Pacotes encontrados em banco de NY eram inofensivos

O Credit Suisse alertou o Departamento de Polícia sobre a existência de dois pacotes suspeitos que haviam sido recebidos pelo setor de correspondências na Madison Avenue, escreveu um representante do banco por e-mail.

Seguindo o conselho da unidade de serviços de emergência de Nova York, todos os funcionários foram retirados do prédio.

"Nossa principal prioridade é a segurança de nossos funcionários, clientes e visitantes em nossas instalações", escreveu o representante do Credit Suisse.

Na semana passada, a polícia alemã disse que um pacote endereçado ao executivo-chefe do Deutsche Bank, Josef Ackermann, continha uma bomba capaz de explodir. O pacote foi interceptado no setor de correspondência da sede do banco, em Frankfurt. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.