Pacto acaba com crise política de 482 dias Os oito partidos políticos que negociam a formação de um governo na Bélgica acertaram na madrugada de ontem detalhes para uma reforma do Estado que põe fim a uma crise política de 482 dias. O pacto entre partidos flamencos e francófonos define a realização de eleições federais e regionais simultaneamente, a cada cinco anos, a partir de 2014. O acordo, que marca a sexta reforma estatal no país, será anunciado no Parlamento na terça-feira.