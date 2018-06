Pacto com Farc passaria por referendo nacional O governo da Colômbia anunciou ontem que, caso firme um acordo com as Farc, o texto será submetido a um referendo. Emissários da guerrilha e do presidente Juan Manuel Santos estão conduzindo intensas negociações em Cuba, com o objetivo de concluir um pacto que coloque fim a cinco décadas de violência. "Nosso trabalho em Havana será submetido a um referendo por parte dos cidadãos", disse Humberto de la Calle, ex-vice-presidente e negociador.