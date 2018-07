Padrão de assédio se repete no interior

Na Província de Formosa, a mais pobre da Argentina, o governo local adota a mesma tática de cerco à imprensa aplicada pelo kirchnerismo. A distribuição da publicidade estatal privilegia meios de comunicação menos críticos ao governo e o governador Gildo Insfrán, no poder desde 1995, montou um império audiovisual público.

Os dois maiores canais de TV de Formosa, o 3 e o 11, são estatais e, na TV a cabo, duas horas diárias da programação são reservadas por lei à transmissão de atos oficiais. A província também é dona de uma das maiores rádios FM da região, a Capital.

O maior diário da região, que adota um tom ameno em relação ao governo, La Mañana, recebe a maior parte da verba estatal. O jornal rival, El Comercial, com uma linha mais crítica, tem sido praticamente estrangulado com a ausência de verbas oficiais. A empresa que o edita reúne também a rádio Uno, a noticiosa mais ouvida de Formosa, e o canal 7.

Segundo o diretor de redação do periódico, Omar Navarrete, as características da economia de Formosa, aliadas à estratégia do governador de monopolizar a mídia, põem em risco a saúde da empresa. Como o governo controla a economia, até os anunciantes privados sentem-se coagidos a não anunciar em meios mais críticos.

"Aqui acontece o mesmo que no âmbito federal. São estruturas armadas há mais de 20 anos, com as mesmas pessoas no poder", diz Navarrete. "Quem anuncia aqui, perde as licitações com o Estado."

A economia de Formosa depende muito do Estado - que responde por 69% do PIB local. Assim, o setor público da província de 527 mil habitantes é o principal indutor da economia.

Ainda de acordo com Navarrete, os jornalistas sentem-se coagidos em seu trabalho. "Aqui é uma cidade pequena, todos se conhecem. Se você discute com alguém, telefonam para os superiores e é fácil te encontrar", afirma. "Você toma isso como premissa, ou como limitação."

Um repórter local disse ao Estado que o acesso às fontes oficiais também é complicado. "Se eu pedir dados de mortalidade infantil e desnutrição a um chefe de posto de saúde, ele vai pedir permissão ao secretário, que falará com o governador, que vetará tudo", diz. "Não gostam muito da gente aqui."

Os pedidos de entrevista com o governador encaminhados pelo Estado foram recusados. "Ele não fala com a imprensa", disse um funcionário.