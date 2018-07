Padre é assassinado no norte do Egito Homens armados mataram um padre cristão neste sábado na península do Sinai, no norte do Egito, enquanto ele fazia compras em um mercado ao ar livre. Ainda não se sabe se o ataque está ligado à recente crise política. Desde antes da deposição de Mohammed Morsi, na última quarta-feira, o Egito enfrenta uma reação contra os cristãos, minoria da população do país. Aliados de Morsi afirmam que os cristãos desempenharam um grande papel no retirada do ex-presidente do poder.