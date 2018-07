Padre é pedra no sapato de kirchnerista

No interior pobre do norte da Argentina, as eleições de amanhã opõem um caudilho e um padre. O religioso Francisco Nazar, de uma coalizão de peronistas dissidentes e da União Cívica Radical (UCR), tentará vencer o governador kirchnerista Gildo Insfrán, que busca seu quinto mandato na Província de Formosa. A campanha foi encerrada ontem, na praça do porto da capital provincial, com um panelaço de cerca de 300 militantes peronistas.

O kirchnerista tem a seu favor todo o peso do Estado formosenho, que responde por 34% do PIB da província e emprega diretamente 14% de seus 527 mil habitantes. Além disso, conta com um monopólio audiovisual, com dois canais de TV, uma rádio e uma ampla rede assistencialista por toda a região.

Estima-se que 21% dos moradores dependam direta ou indiretamente do Estado. Cerca de 47% da população está abaixo da linha de pobreza. Para atender a essa demanda, Insfrán depende quase totalmente do governo federal, uma vez que só 7% da receita vêm de impostos locais.

Nos seus últimos dois mandatos, graças a generosas verbas enviados pela presidente Cristina Kirchner e seu marido, Néstor, Insfrán pôde construir hospitais e escolas. Por isso, sua popularidade é alta, principalmente entre os funcionários públicos, a quem deu um reajuste de 32%, em março, e desempregados, que dependem de auxílio do governo. Na última eleição, ele foi reeleito com 80% dos votos.

A gratidão virá em forma de uma estátua do falecido ex-presidente, que será inaugurada no domingo, na avenida de mesmo nome, no sul da cidade. "Néstor gostava muito de Formosa", disse o líder comunitário Darío Chávez, do bairro Simón Bolívar, na região conhecida como Circuito 5, ao norte da cidade.

A principal avenida do bairro foi asfaltada, iluminada e um hospital está sendo construído no local. Nas ruas mais afastadas, porém, as casas são mais humildes e as ruas, ainda de terra batida. As duas melhores casas da vizinhança pertencem a vereadores da base governista, que controla também a prefeitura da capital.

O padre Nazar contesta os avanços e acusa Insfrán de usar o assistencialismo para manter-se no poder. Em 2003, a Assembleia Legislativa emendou a Constituição provincial e liberou a reeleição ilimitada. "O governo se apropriou das instituições do Estado e do povo de Formosa", disse Nazar ao Estado.

O candidato, porém, evita confrontos com Cristina, que na última eleição teve 70% dos votos na província. "Esse modelo local nada tem a ver com o popular da presidente Cristina", garantiu Nazar. Insfrán não atendeu aos pedidos de entrevista feitos pelo Estado. Segundo assessores, "ele não fala com a imprensa".