Padre francês sequestrado em novembro é libertado

Georges Vandenbeusch foi sequestrado por homens fortemente armados em 13 de novembro no norte de Camarões, cerca de 30 quilômetros da fronteira com a Nigéria.

A autoria do sequestro nunca foi assumida, mas a suspeita caiu sobre o grupo radical islâmico Boko Haram que opera na área, região de Koza, ou o Ansaru, grupo dissidente do Boko Haram responsável pela maioria dos sequestros de estrangeiros no local.

No comunicado sobre a libertação do padre, o governo francês informou também que seis cidadãos franceses continuam nas mãos de sequestradores no Mali e na Síria. Vandenbeusch foi sequestrado menos de duas semanas após dois jornalistas franceses terem sido sequestrados e mortos no noroeste de Mali. Fonte: Associated Press.