Pagamento de Trump a atriz pornô pode ser alvo de investigação nos EUA

WASHINGTON - Figura central de uma investigação sobre obstrução de justiça e acusado de ter cooperado com a Rússia para vencer a eleição de 2016, o presidente Donald Trump tem mais um caso em sua coleção de escândalos: o affair com a atriz Stormy Daniels. Indícios de que um pagamento de US$ 130 mil feito à estrela pornô teria saído da campanha resultaram em um pedido de investigação no Congresso.

A trama começa em 2006, quando Trump conheceu Stormy Daniels – nome de guerra de Stephanie Clifford – em um torneio de golfe para celebridades em Lake Tahoe. Os dois engataram uma relação amorosa. A primeira ponta do escândalo é que o magnata havia se casado com Melania no ano anterior, e seu filho caçula, Barron, havia acabado de nascer.

O affair, no entanto, passou em brancas nuvens na imprensa americana até a semana passada, quando o Wall Street Journal publicou uma reportagem que conta como a atriz pornô recebeu dos advogados de Trump US$ 130 mil para ficar calada. O acerto judicial, protegido por uma cláusula de confidencialidade, teria ocorrido em outubro de 2016, a um mês das eleições presidenciais.

Segundo a reportagem, Michael Cohen, advogado pessoal de Trump, teria acertado com a atriz a quantia. Para realizar o pagamento, ele teria criado uma empresa de capital fechado, a Essential Consultants, no Estado de Delaware, de onde teria saído o dinheiro.

Esta semana, a ONG Common Cause enviou o requerimento para que o Departamento de Justiça, o Senado, a Câmara dos Deputados e a Comissão Eleitoral Federal (FEC, na sigla em inglês) investiguem se a bolada saiu das doações de campanha do presidente e se Trump cometeu alguma irregularidade no caso.

Dificuldades. Cohen nega veementemente a história, até mesmo que Trump e Stormy tenham tido um caso – apesar de haver fotos dos dois juntos na época. Paul S. Ryan, vice-presidente da Common Cause, desconfia das intenções do presidente. “O momento em que o pagamento foi feito é uma prova forte de que o propósito era influenciar a eleição”, afirma.

Especialistas, no entanto, apontam que dificilmente qualquer investigação será aberta, já que os republicanos controlam todas as esferas de governo e a agência que regula as eleições. “Tenho dúvidas de que o Departamento de Justiça tenha independência suficiente e disposição para seguir adiante com isto”, disse Peter Zeidenberg, ex-procurador durante o governo de George W. Bush, ao jornal USA Today.

Mas, se Trump é capaz de escapar de uma dor de cabeça nos tribunais, ele está com sérias dificuldades para resolver a questão em casa. Melania teria se irritado com o caso e cancelado a viagem que faria a Davos, para acompanhar o marido no fórum econômico. Oficialmente, a porta-voz da primeira-dama dos EUA alegou “problemas de agenda e de logística”. Nos bastidores, porém, ela estaria dando um gelo no marido.

Revelações. Antes de assinar o acordo com Trump, Stormy Daniels deu várias entrevistas nas quais descreve o caso que viveu com o magnata, na época um conhecido apresentador do reality show O Aprendiz, do canal de TV NBC.

“Eu me lembro que, durante o sexo, ficava torcendo para que ele não tentasse me pagar. Não queria que ele pensasse que eu era uma prostituta. Mas também imaginei que, se ele resolvesse pagar, seria muito dinheiro”, afirmou a atriz em entrevista à revista In Touch Weekly, em 2011.

Em outro trecho da conversa, ela descreveu sexo com o presidente como “genérico”. “Não era nenhuma loucura. Era uma posição só.”

A atriz disse ainda que sabia que o magnata era casado e tinha um filho recém-nascido, mas não se importou. Segundo Stormy, a decisão de revelar o caso, em 2011, tantos anos depois, em parte vinha do arrependimento de ter se envolvido com um homem casado.