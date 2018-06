Pai de jovem morto em Tiananmen se suicida O pai de um jovem morto na repressão às manifestações pró-democracia na Praça Tiananmen cometeu suicídio poucos dias antes do aniversário de 23 anos do massacre, depois de tentativas frustradas de obter uma explicação oficial sobre os fatos. "Foi o governo chinês que o empurrou para esse caminho", disse ao Estado Ding Zilin, presidente do grupo Mães de Tiananmen, que reúne parentes das vítimas da repressão de 1989.